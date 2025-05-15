«Странно, что они флаг России не убрали»: в Чечне герб РФ лишился крестов. Намек на глобальную исламизацию?

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Комментарии
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Александр
Где ваххабита увидел, придурошный?
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3 час.
Румина Мавлеева
Россия страна многих религий.
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2 час.
Леонид
От них еще будут сюрпризы. Это только цветочки. Зря грантушка их вооружил и дал им картбланш на вооруженнное решение вопросов (в том числе и внутри страны). Предполагаю, зачем он это сделал, но этим он создал гемор остальному народу России в будущем.
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2 час.
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