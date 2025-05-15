«Странно, что они флаг России не убрали»: в Чечне герб РФ лишился крестов. Намек на глобальную исламизацию?

Леонид

От них еще будут сюрпризы. Это только цветочки. Зря грантушка их вооружил и дал им картбланш на вооруженнное решение вопросов (в том числе и внутри страны). Предполагаю, зачем он это сделал, но этим он создал гемор остальному народу России в будущем.