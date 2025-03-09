Стреляющий шлем конструкции А.Б. Пратта Вариант исполнения стреляющего шлема, страница из патентаВ сфере стрелкового оружия регулярно предлагались и предлагаются самые разные идеи, в т.
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Стреляющий шлем конструкции А.Б. Пратта Вариант исполнения стреляющего шлема, страница из патентаВ сфере стрелкового оружия регулярно предлагались и предлагаются самые разные идеи, в т.
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