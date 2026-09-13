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Регионы России

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Этторе Мессина назначен консультантом клуба НБА «Атланта Хокс»

Этторе Мессина назначен консультантом клуба НБА «Атланта Хокс»

Новая должность не требует постоянного присутствия Мессины в США. Итальянец продолжит свою работу в Италии, выступая в роли телевизионного аналитика.

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