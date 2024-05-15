Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Небензя заявил, что представителям МУС нечего делать в Совбезе ООН

Небензя заявил, что представителям МУС нечего делать в Совбезе ООН

Россия не видит смысла в присутствии представителей Международного уголовного суда (МУС) в Совбезе ООН.

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Комментарии
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TF
Tatyana Fedotova
России давно надо посылать Запад подальше, а то слишком долго ему попу лизали наши крупные чиновники. Долизались. Конечно, западу не понятно. Почему не продолжают, понравилось западу. Не надо было сразу лизать!!!! Теперь Восток облизывают. Может свой народ лучше положите?
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