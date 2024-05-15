Небензя заявил, что представителям МУС нечего делать в Совбезе ООН

TF

Tatyana Fedotova

России давно надо посылать Запад подальше, а то слишком долго ему попу лизали наши крупные чиновники. Долизались. Конечно, западу не понятно. Почему не продолжают, понравилось западу. Не надо было сразу лизать!!!! Теперь Восток облизывают. Может свой народ лучше положите?