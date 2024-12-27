Эволюция авиационных ракет семейства Х-59

На вооружении российской фронтовой авиации имеется управляемая ракета «воздух-земля» Х-59. За несколько десятилетий своего существования она неоднократно проходила модернизацию, и теперь речь идет о целом семействе боеприпасов с широкими возможностями.
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