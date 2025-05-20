Россияне массово отказываются от летних туров в Анапу. Наши соотечественники стали чаще выбирать другие регионы Краснодарского края, Крым и Абхазию из-за ликвидации последствий разлива мазута в городе-курорте.
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