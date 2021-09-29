Получи, «Реал», гранату: Тирасгол в Мадриде, Месси лег под амбразуру

Тираспольский «Шериф», в составе которого на «Сантьяго Бернабеу» не было не только ни одного молдаванина, но и ни одного русскоязычного футболиста, сотворил самую главную сенсацию нынешней Лиги чемпионов: в гостях был обыгран «королевский» клуб.