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Получи, «Реал», гранату: Тирасгол в Мадриде, Месси лег под амбразуру

Получи, «Реал», гранату: Тирасгол в Мадриде, Месси лег под амбразуру

Тираспольский «Шериф», в составе которого на «Сантьяго Бернабеу» не было не только ни одного молдаванина, но и ни одного русскоязычного футболиста, сотворил самую главную сенсацию нынешней Лиги чемпионов: в гостях был обыгран «королевский» клуб.

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