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Пятый канал

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Толстая куртка не спасет? Какие ошибки допускаются при выборе теплой одежды

Толстая куртка не спасет? Какие ошибки допускаются при выборе теплой одежды

С наступлением холодов многие стараются выбрать самую теплую куртку, объемный свитер и плотную обувь.

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