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Регионы России

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Norwegian Air и British Airways заключили необычное пари на ЧМ-2026

Norwegian Air и British Airways заключили необычное пари на ЧМ-2026

Авиакомпании Norwegian Air и British Airways договорились о пари, согласно которому проигравшая сторона обязалась на сутки сменить свой логотип на логотип конкурента после вылета сборной своей страны с чемпионата мира 2026 года.

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