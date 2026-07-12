Norwegian Air и British Airways заключили необычное пари на ЧМ-2026

Авиакомпании Norwegian Air и British Airways договорились о пари, согласно которому проигравшая сторона обязалась на сутки сменить свой логотип на логотип конкурента после вылета сборной своей страны с чемпионата мира 2026 года.
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