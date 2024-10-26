Украина покончила с ООН: Генсек Гутерриш внесен в «расстрельный список» Киева

Вик Норд

Нет,и никогда не было такой нации,вы же знаете это,сей национальный конгломерат,состоит из бывших русскими(предателей,вырусь...),и прочих граждан,типа татарвы,и лиц еврейской наружности,с прочими примесями...,то что они из себя сделали,приведёт в конечном итоге,к их уничтожению,и гибели.Если Путин,и его команда настроена на это(решительно),то эта зима станет невозвратной точкой к положительному концу,Мы должны(желательно) уничтожить ОРУ(открытые распределительные устройства) АЭС Украины,устроив ПОЛНЫЙ блэкаут оккупированных территорий бандеровцами,и не будет нужды бомбить порты,дороги,мосты Ж/Д станции,заводы,и фабрики,и прочее,нет электричества,нет жизни(встанут ВСЕ структуры за неделю),только вот боюсь мои ожидания будут обмануты.