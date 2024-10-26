Мир ждёт битва «гостей из будущего» — наша Алиса Селезнёва против их Терминатора Организация Объединенных Наций и ее нынешний генсек Антониу Гутерриш в последнее время все чаще оказываются в центре политических скандалов.
Украина покончила с ООН: Генсек Гутерриш внесен в «расстрельный список» Киева
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Вик Норд
«Вполне возможно, что генсек ООН теперь станет персоной нон гранта и на Украине»,а Украина будет невъездной в ООН...
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7 час.
Вик Норд
Нет,и никогда не было такой нации,вы же знаете это,сей национальный конгломерат,состоит из бывших русскими(предателей,вырусь...),и прочих граждан,типа татарвы,и лиц еврейской наружности,с прочими примесями...,то что они из себя сделали,приведёт в конечном итоге,к их уничтожению,и гибели.Если Путин,и его команда настроена на это(решительно),то эта зима станет невозвратной точкой к положительному концу,Мы должны(желательно) уничтожить ОРУ(открытые распределительные устройства) АЭС Украины,устроив ПОЛНЫЙ блэкаут оккупированных территорий бандеровцами,и не будет нужды бомбить порты,дороги,мосты Ж/Д станции,заводы,и фабрики,и прочее,нет электричества,нет жизни(встанут ВСЕ структуры за неделю),только вот боюсь мои ожидания будут обмануты.
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6 час.
ВИ
Владимир Иванов
украина внесена в список исчезновения
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6 час.
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