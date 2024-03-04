В Тазовском районе назвали победителей грантового конкурса для молодёжи

В Тазовском районе подвели итоги молодежного форума «Сейчас» и наградили победителей конкурса грантов — претенденты три для участвовали в проектной сессии, чтобы научиться оформлять и презентовать свои инициативы.
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