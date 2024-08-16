Театр абсурда
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Театр абсурда

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Часть граждан могут расценить подобную инициативу как введение цензуры, что абсолютно правильно

Часть граждан могут расценить подобную инициативу как введение цензуры, что абсолютно правильно

Динар Гильмутдинов В последнее время появилось много фейковых сообщений, которые касаются проведения специальной военной операции на Украине и режима КТО на территории трех приграничных областей Российской Федерации.

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Комментарии
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саша пупкин
Ну, мы как всегда, догоняем(((
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11 час.
Анастасия Варганова
Цензура нужна.
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10 час.
Alex Nемо
военная цензура крайне необходима и может спасти не одну человеческую жизнь.
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2 час.

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