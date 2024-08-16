Часть граждан могут расценить подобную инициативу как введение цензуры, что абсолютно правильно

Динар Гильмутдинов В последнее время появилось много фейковых сообщений, которые касаются проведения специальной военной операции на Украине и режима КТО на территории трех приграничных областей Российской Федерации.
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