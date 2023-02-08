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Ползучее предательство по ту сторону экрана

Ползучее предательство по ту сторону экрана

Тема хоть и невесёлая, но начну я всё же с анекдота. Сидят два русских солдата в парижском кафе. Обвешанные медалями, пьют вино с круассанами, и один, закуривая трофейную сигару, говорит: «А всё-таки жаль, что информационную войну мы проиграли».

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