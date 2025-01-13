О чем писали «Правда» и «Костер» в 1941-1945 годах

В год 80-летия Победы особого внимания заслуживает собрание фронтовой периодики В День российской печати рассказываем о том, как пожелтевшие страницы изданий времен Великой Отечественной войны отражают ту эпоху.
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