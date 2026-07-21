Вся моя большая семья искренне восхищалась кулинарным талантом моей свекрови — до того дня, когда её собственная дочь не раскрыла, откуда на самом деле появляется знаменитый холодец.

мария тинус

ВераВерная

Ну если у невестки важнее задачи чем угодить свекрови в готовке не было, тогда конечно, можно и конспекты заводить, и все замечания Елены Сергеевны в блокнот записывать. Только вот зачем вообще так близко к сердцу принимать негатив от этого человека? Кулинарные таланты Анны признавали все - и родня, и гости, которых к столу приглашали. Ну и пошла эта Елена Сергеевна со своей критикой к себе на кухню))) Свекровь просто не могла смириться с тем, что не ей комплименты отвешивают, не её магазинными яствами гости восхищаются, хотелось быть королевой зоопарка, вот и вела такую политику. Если даже собственная дочь её обман раскрыла, ну о чём тут вообще говорить.