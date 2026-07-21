Моя свекровь обладала уникальным даром: одним-единственным замечанием она могла превратить тщательно приготовленный мной обед в настоящее разочарование.
Вся моя большая семья искренне восхищалась кулинарным талантом моей свекрови — до того дня, когда её собственная дочь не раскрыла, откуда на самом деле появляется знаменитый холодец.
Комментарии
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Элеонора Коган
Спасибо Марии, разоблачила мамашку. А Анне надо было сразу послать её куда подальше. А муженёк тоже хорош, не поддерживал жену. Зато гостям нравилось всё.
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2 м.
мария тинус
ВераВерная
Ну если у невестки важнее задачи чем угодить свекрови в готовке не было, тогда конечно, можно и конспекты заводить, и все замечания Елены Сергеевны в блокнот записывать. Только вот зачем вообще так близко к сердцу принимать негатив от этого человека? Кулинарные таланты Анны признавали все - и родня, и гости, которых к столу приглашали. Ну и пошла эта Елена Сергеевна со своей критикой к себе на кухню))) Свекровь просто не могла смириться с тем, что не ей комплименты отвешивают, не её магазинными яствами гости восхищаются, хотелось быть королевой зоопарка, вот и вела такую политику. Если даже собственная дочь её обман раскрыла, ну о чём тут вообще говорить.
Вообще-то очень многие женщины считают (и совершенно справедливо), что угодить мужниной матушке нужно обязательно. Эта женщина была с ним с первого момента его жизни, любит его и лелеет его. И научиться сохранять хотя бы ровные отношения с новообретённой роднёй необходимо. Для душевного и психического здоровья. А здесь ПОЛНОЕ УГЭ, а не мамашка.
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2 м.
ч
чак
Лиза
А муж козел, мог бы и заступиться, а не терпеть все это
Мужа надо кормить из кулинарии.
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1 м.
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