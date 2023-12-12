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Мы соседи по планете

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Собаки защитят от деменции (а коты – нет)

Собаки защитят от деменции (а коты – нет)

Невеселая новость для любителей пушистых и мурчащих созданий – японские исследователи выяснили, что с большей вероятностью от инвалидизирующей деменции будут страдать владельцы котов, а вот собаки способны немного снизить риски.

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