Штурман вертолёта ВС РФ — о выполнении задач в зоне проведения спецоперации

Штурман вертолёта ВС РФ рассказал о выполнении задач в зоне проведения специальной военной операции. По словам военнослужащего, основная задача экипажа — поражение вражеских объектов: «Мы серьёзно готовимся к каждому вылету.
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