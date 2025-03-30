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Смоленская Газета

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Штурман вертолёта ВС РФ — о выполнении задач в зоне проведения спецоперации

Штурман вертолёта ВС РФ — о выполнении задач в зоне проведения спецоперации

Штурман вертолёта ВС РФ рассказал о выполнении задач в зоне проведения специальной военной операции. По словам военнослужащего, основная задача экипажа — поражение вражеских объектов: «Мы серьёзно готовимся к каждому вылету.

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