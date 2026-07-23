Защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков рассказал, что с детства местал играть в НХЛ. – Ты счастлив, что играешь в этой лиге? Не только из-за денег – вообще доволен своей жизнью? – Думаю, мечта любого хоккеиста с детства – играть в НХЛ.