Остров невезения: как Куба встречает ураган «Рафаэль»

Только жители Кубы начали потихоньку отходить от недавнего массового отключения света на территории всей страны, на республику надвигается новая напасть — ураган «Рафаэль» достигнет побережья острова в самое ближайшее время.
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