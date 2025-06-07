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ИЗВЕСТИЯ iz

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Расчет Д-30 уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на красноармейском направлении

Расчет Д-30 уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на красноармейском направлении

Расчет 122-миллиметровой буксируемой гаубицы Д-30 мотострелкового соединения группировки войск «Центр» уничтожил пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО).

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