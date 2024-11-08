Мэр Называевска Виктор Лупинос не смог добиться своего оправдания по делу о жутком пожаре в мае 2022 года, когда огонь уничтожил десятки домов в районном центре.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Мэр Называевска Виктор Лупинос не смог добиться своего оправдания по делу о жутком пожаре в мае 2022 года, когда огонь уничтожил десятки домов в районном центре.