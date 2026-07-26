Всю неделю перед поездкой президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Омск для встречи с президентом России Владимиром Путиным и участия в XXII Форуме межрегионального сотрудничества РФ и РК киевский режим системно обнулял возможности Астаны продавать свою нефть на мировых рынках.