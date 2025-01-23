В ЯНАО подняли до 3,1 млн рублей разовую выплату заключившим контракт бойцам СВО

В Ямало-Ненецком автономном округе увеличили до 3,1 млн рублей единовременную выплату заключившим контракт на прохождение военной службы в зоне спецоперации на Украине, сообщает пресс-служба правительства региона.
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