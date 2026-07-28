США устроили демарш во время выступления Франции в ООН

Между американцами и французами вспыхнул острый дипломатический конфликт прямо в Совбезе ООН. Вашингтонские делегаты демонстративно покинули зал заседаний во время выступления представителей парижской администрации, таким образом выразив протест против обвинений французской стороны в адрес Белого дома.
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