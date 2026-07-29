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RT Russia

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Юрист Хрулёв: объявление Дурова в международный розыск ограничит его поездки

Юрист Хрулёв: объявление Дурова в международный розыск ограничит его поездки

Вице-президент Международной Ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулёв заявил RT, что если основателя Telegram Павла Дурова в итоге окончательно объявят в международный розыск, то это ограничит его поездки, хотя автоматического ареста в любой стране оно не предполагает.

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