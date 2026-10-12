Политический эксперт Александр Артамонов: Если вы не понимаете логику врага, это не значит, что её нет

Если вы не понимаете логику врага, это не значит, что её нет. Более того, это опасно, потому что вы не знаете, откуда прилетит.
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Нам не дают выиграть, потому что это тактика англосаксов с 1917 года, и если не уничтожить главных врагов ничего не измениться для нас.
так расчехлите эти калибры..., устройте хохлам дрезден, кениксберг и киото...
Кому нужна война Европы и России? США, Китай, Израиль.
Выбомбить всю вражескую территорию до западных границ. Остатки живности - выжечь ТОСами. И будет мир... ещё лет на 50.
Хреново что, то что видит Артамонов не видят в АП (или скрывают, намеренно-ли..) ив целом, картинка плохая получается!
Абсолютно прав Артамонов. Меня уже тошнит от наших СМИ. /Одни только заголовки чего стоят: сплошное шапкозакидательство. Прочитал заголовок и понимаешь, что читать бессмысленно: дальше будет поток оптимистической лжи.
А кому вопрос задают эксперты? И куда? Сюда - это значит в основном пятой колонне на радость и предателям. Соответственно и реакция "зала с дивана". Выбранная тактика позволяет минимально снизить риски потерь для наших. Но с дивана это не понять. Или задавайте конкретно вопрос министру обороны или начальнику генштаба. Или Главнокомандующему по имени. Или ссыкотно?