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Спутник

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Политический эксперт Александр Артамонов: Если вы не понимаете логику врага, это не значит, что её нет

Политический эксперт Александр Артамонов: Если вы не понимаете логику врага, это не значит, что её нет

Если вы не понимаете логику врага, это не значит, что её нет. Более того, это опасно, потому что вы не знаете, откуда прилетит.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Tigra07
Tigra07

Выбомбить всю вражескую территорию до западных границ. Остатки живности - выжечь ТОСами. И будет мир... ещё лет на 50.

Профиль пользователя Александр Сысоев
Александр Сысоев

Абсолютно прав Артамонов. Меня уже тошнит от наших СМИ. /Одни только заголовки чего стоят: сплошное шапкозакидательство. Прочитал заголовок и понимаешь, что читать бессмысленно: дальше будет поток оптимистической лжи.

Профиль пользователя Vladimir Zinevitch
Vladimir Zinevitch

А кому вопрос задают эксперты? И куда? Сюда - это значит в основном пятой колонне на радость и предателям. Соответственно и реакция "зала с дивана". Выбранная тактика позволяет минимально снизить риски потерь для наших. Но с дивана это не понять. Или задавайте конкретно вопрос министру обороны или начальнику генштаба. Или Главнокомандующему по имени. Или ссыкотно?