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Оптимист даже на кладбище видит плюсы

Оптимист даже на кладбище видит плюсы

Оптимист даже на кладбище лежит не в окружении крестов, а плюсовА вы сами скорее оптимист или реалист, который просто устал?Еще больше контента: Сайт | Telegram | Pinterest | ВКонтакте | Одноклассники | Дзен .

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