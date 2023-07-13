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Ким Чен Ын пообещал увеличить ядерный потенциал КНДР после наблюдения за запуском новой МБР

Ким Чен Ын пообещал увеличить ядерный потенциал КНДР после наблюдения за запуском новой МБР

Северокорейский лидер Ким Чен Ын пообещал еще больше укрепить боевой ядерный потенциал КНДР во время руководства вторым испытательным полетом новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) КНДР, способной нанести удар по материковой части США, сообщили государственные СМИ Северной Кореи в четверг.

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