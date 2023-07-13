Ким Чен Ын пообещал увеличить ядерный потенциал КНДР после наблюдения за запуском новой МБР

Северокорейский лидер Ким Чен Ын пообещал еще больше укрепить боевой ядерный потенциал КНДР во время руководства вторым испытательным полетом новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) КНДР, способной нанести удар по материковой части США, сообщили государственные СМИ Северной Кореи в четверг.
Популярные статьи
- Путин отказался говорить по телефону с Эрдоганом
- «Шойгу наконец всё?» — появилась информация о новом приемнике министра обороны. На его место пророчат вице-премьера Чернышенко
- «Идите вы лесом»: в Европе поставили РФ ультиматум и потребовали возобновить поставки древесины. Ответ России их сильно удивил
Свежие комментарии