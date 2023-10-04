ФСБ пресекла попытку теракта в здании администрации в Рубцовске

Сотрудники ФСБ пресекли попытку теракта на территории Алтайского края. Задержан уроженец Челябинской области, действовавший по заданию запрещенной проукраинской террористической организации, сообщили в пресс-службе ведомства.
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