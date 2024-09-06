Черепно-мозговая травма и ушиб мозга: родители и школа заплатят за драку шестиклассников. Суд постановил взыскать в пользу избитого ребенка 300 тыс.
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Черепно-мозговая травма и ушиб мозга: родители и школа заплатят за драку шестиклассников. Суд постановил взыскать в пользу избитого ребенка 300 тыс.