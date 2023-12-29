Синод Русской православной церкви (РПЦ) под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла принял документ «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия», в котором говорится о недопустимости «любых манипуляций с эмбрионами, предполагающих их умерщвление».
РПЦ приравняла произвольный аборт к убийству
Комментарии
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Александр лесной
Пусть государство предоставит жилье и средства существования тогда и нет ни каких абортов а такого нет то увы как тогда выживать без таких удобств и существовать как ????????????
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12 час.
Сергей Лепехов
А такую вещь, как нежелательная беременность (наступившая потому, что контрацептивы не сработали), уже кто-то отменял?..
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9 час.
Алексей Казаков
А ты только потреблять способен? А заработать слабо? Тогда отрежь себе член!
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8 час.
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