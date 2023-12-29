☭КОМПАС
Блог сайтасайт "СССР-Россия"Правила сайта.Путешествиясайт и мыПутинРоссияУкраина
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

☭КОМПАС

51 430 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • sergo galin
    всё это трёп . власть никак не будет реагировать , пока эту власть не затрагивают . как только откроют рот против рук...Им можно всё?
  • Svetlana Yamashkina
    Сколько можно мусолить эту тему, не говоря при этом ничего НОВОГО? Лучше бы возмутились тем, что Ревва снова зарабаты...Им можно всё?
  • Иван Ребров
    Генерал Келлер: «...

РПЦ приравняла произвольный аборт к убийству

РПЦ приравняла произвольный аборт к убийству

Синод Русской православной церкви (РПЦ) под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла принял документ «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия», в котором говорится о недопустимости «любых манипуляций с эмбрионами, предполагающих их умерщвление».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр лесной
Пусть государство предоставит жилье и средства существования тогда и нет ни каких абортов   а такого нет то увы как тогда выживать без таких удобств  и существовать как ????????????
Ответить
12 час.
Сергей Лепехов
А такую вещь, как нежелательная беременность (наступившая потому, что контрацептивы не сработали), уже кто-то отменял?..
Ответить
9 час.
Алексей Казаков
А ты только потреблять способен?  А заработать слабо? Тогда отрежь себе член!
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх