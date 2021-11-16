Российская газета

17 045 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Тамара Елисеева
    Оно и сейчас лечить наших "братьев меньших" довольно-таки накладно.Лечить домашних п...
  • Briz Bazelik
    Вот-теперь "ВСЁ СРАСТАЕТСЯ", - для чего такая авантюра разработана, именно для ТАКОГО СЕЗОНА и в ТАКОМ МЕСТЕ !!! Инте...Польша хочет прив...
  • Svet Alex
    Наши парни-лыжники просто красавцы! Как бегают, как борются- класс! И в отличие от астматиков никаких кляуз, обид, то...Лыжник Устюгов за...

Страховщик не может без причины заменить восстановление машины на выплату

Страховщик не может без причины заменить восстановление машины на выплату

Страховщик не может без уважительной причины заменить восстановление машины на страховую выплату Если страховая компания назначила возмещение ущерба в форме ремонта автомобиля, то пойти на попятную и расплатиться деньгами она просто так не сможет.

Вернуться к статье
Обсудить
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх