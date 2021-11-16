Страховщик не может без причины заменить восстановление машины на выплату

Страховщик не может без уважительной причины заменить восстановление машины на страховую выплату Если страховая компания назначила возмещение ущерба в форме ремонта автомобиля, то пойти на попятную и расплатиться деньгами она просто так не сможет.
Страховщик не может без уважительной причины заменить восстановление машины на страховую выплату Если страховая компания назначила возмещение ущерба в форме ремонта автомобиля, то пойти на попятную и расплатиться деньгами она просто так не сможет.
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