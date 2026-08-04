Битва за «Одиссею»

Экранизация «Одиссеи» Кристофера Нолана уже стала поводом для масштабной культурной дискуссии. Почему один из древнейших сюжетов человечества вызывает споры спустя тысячи лет, насколько зритель готов принимать новое прочтение классики и почему историческое кино неизбежно становится высказыванием о настоящем? На эти вопросы ответил Игорь Орбачевский, заместитель руководителя департамента по работе с регионами КГ «Полилог», дважды призер «Первого кубка нейроконтента» (специальногопроекта Президентской платформы «Россия — страна возможностей»), режиссер, продюсер, сценарист.