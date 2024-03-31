О чём на самом деле говорит утренняя эрекция у мужчины

Сонная эрекция — это явление, которое многие мужчины испытывают во время сна. Это нормальное и здоровое явление, которое часто происходит во время быстрого сна (REM-сна) — фазы, когда мозг наиболее активен и когда обычно происходят сны.
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