На Украине подвели итоги "40-дневной операции" Зеленского по принуждению России к миру. Достаточно трёх слов

Украинские СМИ и эксперты подвели итоги так называемой "40-дневной операции" Владимира Зеленского по принуждению России к миру, стартовавшей после утверждения 25 июня соответствующего плана Службы безопасности Украины.
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