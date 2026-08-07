Установлена причастность троих жителей Омска к мошенничеству в отношении участников СВО

В Омске пресечена противоправная деятельность троих местных жителей в возрасте от 26 до 35 лет. Они обвиняются в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.
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