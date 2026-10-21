Памятник Александру Солженицыну на Корабельной набережной во Владивостоке, апрель 2026 года © Виталий Аньков/РИА НовостиПамятник писателю Александру Солженицыну во Владивостоке, который ранее демонтировали с Корабельной набережной для переноса в сквер Веры и Надежды, временно вернули на прежнее место.
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