Памятник Александру Солженицыну на Корабельной набережной во Владивостоке, апрель 2026 года © Виталий Аньков/РИА НовостиПамятник писателю Александру Солженицыну во Владивостоке, который ранее демонтировали с Корабельной набережной для переноса в сквер Веры и Надежды, временно вернули на прежнее место.