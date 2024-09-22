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Медвежий угол

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"Отсидим, но порешаем": Цыгане пошли на штурм школы в Ростовской области. Увидев русских активистов - присмирели вмиг

"Отсидим, но порешаем": Цыгане пошли на штурм школы в Ростовской области. Увидев русских активистов - присмирели вмиг

Царьград Цыгане пошли на штурм школы в Ростовской области, чтобы вступиться за своего отпрыска, обижавшего третьеклассника.

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Комментарии
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Майкл Фелпс
А что цыгане тоже мигранты? Или тебе образования не хватает???
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1 час.
МФ
Майкл Фелпс
Если бы ты училась в школе то знала бы что цыгане выходцы из Индии сотни лет назад.
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59 мин.
М
ММ
Вам уже ответили!
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24 мин.

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