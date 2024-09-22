"Отсидим, но порешаем": Цыгане пошли на штурм школы в Ростовской области. Увидев русских активистов - присмирели вмиг

Царьград Цыгане пошли на штурм школы в Ростовской области, чтобы вступиться за своего отпрыска, обижавшего третьеклассника.
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