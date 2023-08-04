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Польский миф о Варшавском восстании 1944 года

Польский миф о Варшавском восстании 1944 года

В Польше с 1 августа по 2 октября проходят памятно-патриотические акции в связи с очередной годовщиной Варшавского восстания 1944 г.

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Комментарии
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Silver Kont
&quot;Кичливый лях похлеще бляди...&quot;
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4 час.
ИК
Иосиф Калинин
Так называемое &quot;Варшавское восстание&quot; - это была попытка правительства Польши, сбежавшего в Великобританию, вернуться к власти до прихода советских войск. Ради этого они бросили на убой своих соотечественников. Ну, а когда это восстание захлебнулось, то, как водится, во всем обвинили СССР.
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2 час.
Alexandr Shishkan
Извините, но только насчет этой фразы: &quot;В 1943 году польское руководство повелось на геббельсовские &quot;измышлизмы&quot; о Катыни (непонятно,как НЫНЕШНЕЕ РОССИЙСКОЕ руководство на них ведётся...).&quot; Чтобы понять, достаточно внимательно прочитать материалы Нюрнбергского суда. В &quot;Обвинительном акте&quot; есть обвинение немецких нацистов в Катынском расстреле, а в &quot;Приговоре&quot; - уже нет (&quot;Обвинение&quot; - это в чем только обвиняются, а &quot;Приговор&quot; - это в чем признаны виновными). Потому что не нашлось доказательств (настоящих доказательств, конечно, а не фальшивок из интернета). И еще - известно же, что многие польские офицеры в 1941 были расстреляны в других местах (например, отец известного режиссера Вайды - в тюрьме Харькова), и этого никто не оспаривает, но как заходит речь о Катыни - сразу начинается...  НЫНЕШНЕЕ РОССИЙСКОЕ руководство именно юридически грамотно и понимает, что если начнет врать, то его легко опровергнут фактами, и это ему сильно повредит. Будет гораздо хуже, если какое-нибудь следующее руководство перестанет это понимать. Так что непонятного ничего нет, всё правильно.
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1 час.

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