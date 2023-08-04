В Польше с 1 августа по 2 октября проходят памятно-патриотические акции в связи с очередной годовщиной Варшавского восстания 1944 г.
Польский миф о Варшавском восстании 1944 года
Комментарии
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Silver Kont
"Кичливый лях похлеще бляди..."
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4 час.
ИК
Иосиф Калинин
Так называемое "Варшавское восстание" - это была попытка правительства Польши, сбежавшего в Великобританию, вернуться к власти до прихода советских войск. Ради этого они бросили на убой своих соотечественников. Ну, а когда это восстание захлебнулось, то, как водится, во всем обвинили СССР.
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2 час.
Alexandr Shishkan
Извините, но только насчет этой фразы: "В 1943 году польское руководство повелось на геббельсовские "измышлизмы" о Катыни (непонятно,как НЫНЕШНЕЕ РОССИЙСКОЕ руководство на них ведётся...)." Чтобы понять, достаточно внимательно прочитать материалы Нюрнбергского суда. В "Обвинительном акте" есть обвинение немецких нацистов в Катынском расстреле, а в "Приговоре" - уже нет ("Обвинение" - это в чем только обвиняются, а "Приговор" - это в чем признаны виновными). Потому что не нашлось доказательств (настоящих доказательств, конечно, а не фальшивок из интернета). И еще - известно же, что многие польские офицеры в 1941 были расстреляны в других местах (например, отец известного режиссера Вайды - в тюрьме Харькова), и этого никто не оспаривает, но как заходит речь о Катыни - сразу начинается... НЫНЕШНЕЕ РОССИЙСКОЕ руководство именно юридически грамотно и понимает, что если начнет врать, то его легко опровергнут фактами, и это ему сильно повредит. Будет гораздо хуже, если какое-нибудь следующее руководство перестанет это понимать. Так что непонятного ничего нет, всё правильно.
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1 час.
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