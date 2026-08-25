Как подобрать розовый в макияже после 40: правила, подтоны и текстуры

Замечали, как один и тот же розовый оттенок способен вести себя совершенно по-разному в разные периоды жизни? В 25 лет яркая фуксия на губах выглядела дерзко и свежо, а спустя пятнадцать лет тот же тюбик вдруг безжалостно проявляет усталость, серость и тени под глазами.