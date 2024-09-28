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Мода и Шоу-бизнес

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Максим Галкин* ввел строгий запрет на своих выступлениях после скандала в Дубае

Максим Галкин* ввел строгий запрет на своих выступлениях после скандала в Дубае

Максим Галкин* уже несколько лет гастролирует по всему миру с юмористическими выступлениями. Несмотря на то что в сети ходили слухи, мол, на его концерты почти никто не ходит, артист продолжает выступать, тем самым опровергнув неверные сплетни.

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