Максим Галкин* ввел строгий запрет на своих выступлениях после скандала в Дубае

Максим Галкин* уже несколько лет гастролирует по всему миру с юмористическими выступлениями. Несмотря на то что в сети ходили слухи, мол, на его концерты почти никто не ходит, артист продолжает выступать, тем самым опровергнув неверные сплетни.
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