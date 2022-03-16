Башкиров о чемпионате России: «Цветков не смог по состоянию здоровья принять участие. Логинов в неплохом состоянии, но со стрельбой не получилось. Приняли решение пропустить мегамасс-старт»

Тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров сообщил, что Максим Цветков и Александр Логинов пропустят мегамасс-старт на открытом чемпионате России в Уфе.

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