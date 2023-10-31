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Лаззарини: для работы миссии ООН в Газе нужно открыть КПП "Керем Шалом"

Лаззарини: для работы миссии ООН в Газе нужно открыть КПП "Керем Шалом"

Глава Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ ООН (БАПОР) Филипп Лаззарини потребовал открытия второго КПП на границе Египта и сектора Газа для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

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