Зеленский против УПЦ: «бусификация» верующих и ЛГБТ*-фестиваль на Пасху

На Украине продолжаются репрессии против Украинской православной церкви. Даже накануне Пасхи происходили захваты храмов, в которых потом так называемая ПЦУ пыталась проводить свои «пасхальные службы», не смущаясь почти полным отсутствием прихожан.
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