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Николай Вавилов: «Россия стала бенефициаром суверенной политики стран Востока»

Николай Вавилов: «Россия стала бенефициаром суверенной политики стран Востока»

«Может ли Запад заставить Восток отказаться от сотрудничества с Россией? У Европы нет даже рычагов, чтобы повлиять военным методом как они раньше это любили делать в отношении колониальных своих владений – Индонезии, Китая, Индии и так далее.

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