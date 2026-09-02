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Царьград

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Росстат зафиксировал замедление роста зарплат в России в июне

Росстат зафиксировал замедление роста зарплат в России в июне

В июне рост реальных зарплат в России замедлился до 3,4% в годовом выражении. Однако за первое полугодие зарплаты увеличились на 6,5%.

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