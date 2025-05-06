В аэропорту Шереметьево приостановили полеты

До этого ограничения были введены во Внуково, Домодедово и Жуковском В московском аэропорту Шереметьево были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, они действуют с 01:00 по московскому времени, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко.