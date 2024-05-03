Первый послевоенный советский джип ГАЗ-69 и его создатель

«Если хотите перегнать Америку, изучайте ее каждый по своей отрасли, поставьте перед собой эту задачу и перегоняйте по честному, чтобы по количеству было больше, по качеству было лучше, и чтобы по цене было дешевле, чем у них.
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