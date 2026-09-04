CBS Was Certain Something Was Wrong With Gilligan's Island Test Audiences

Focus tests for Gilligan's Island did not go as expected, so much so, CBS was confident there was something fishy afoot and became desperate to figure out what.
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