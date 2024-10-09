НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

154 подписчика

Дмитрий Сычев: «Мичков – очень хороший парень. Мне кажется, он полностью готов к НХЛ. В предсезонных играх он очень ярко себя проявлял»

«Переживаю лично за Мичкова, пересекались с ним в медиалиге за «ЧистоПитер», очень хороший парень. Мне кажется, он полностью готов к НХЛ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх